Долгопрудный, Московская область, 26 апреля 2022, 12:18 — REGNUM Подведены итоги V Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode 5.0. Впервые за два года он прошёл в очном формате сразу в 11 городах на площадках организаторов: в подмосковном Долгопрудном, а также в Красноярске, Иркутске, Томске, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Ижевске, Нижнем Новгороде, Курске и Петрозаводске. Всего во всех этапах RuCode 5.0 приняло участие более 12 тысяч программистов из 81 региона страны. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.
Фестиваль проводился в три этапа и состоял из образовательной части и соревнований. На первом этапе все желающие могли стать слушателями онлайн-курсов по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование». Более продвинутым и подготовленным участникам на втором этапе были предложены интенсивы в виде интерактивных лекций и практических занятий, которые проводили преподаватели лучших вузов России и эксперты ведущих ИТ-компаний. Финальными этапами RuCode 5.0 стали чемпионаты по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование».
В чемпионате по алгоритмическому программированию в дивизионе A/B первое место заняла команда «SPB SU: LOUD Enough» из Санкт-Петербурга, а в дивизионе C-F рангом ниже — команда «brain_dead_inside» из Москвы. Победителей направления «Искусственный интеллект» определяли в трёх треках. Триумфаторами стали — команда «DanAsOne» из Саратова, москвичка Татьяна Аюева и студент из Калининграда Юрий Войтешонок.
Напомним, V Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 5.0 стартовал 1 марта и проводился 16 ведущими вузами России, кванториумами, общественными организациями при поддержке индустриальных партнеров — компаний «Яндекс» и «Сбер», Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ в рамках договора гранта с Аналитическим центром при Правительстве РФ, Deep Learning School МФТИ, Института Искусственного Интеллекта AIRI, а также Министерства науки и высшего образования РФ.