Долгопрудный, Московская область, , 12:18 — REGNUM Подведены итоги V Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode 5.0. Впервые за два года он прошёл в очном формате сразу в 11 городах на площадках организаторов: в подмосковном Долгопрудном, а также в Красноярске, Иркутске, Томске, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Ижевске, Нижнем Новгороде, Курске и Петрозаводске. Всего во всех этапах RuCode 5.0 приняло участие более 12 тысяч программистов из 81 региона страны. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Фестиваль проводился в три этапа и состоял из образовательной части и соревнований. На первом этапе все желающие могли стать слушателями онлайн-курсов по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование». Более продвинутым и подготовленным участникам на втором этапе были предложены интенсивы в виде интерактивных лекций и практических занятий, которые проводили преподаватели лучших вузов России и эксперты ведущих ИТ-компаний. Финальными этапами RuCode 5.0 стали чемпионаты по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование».

В чемпионате по алгоритмическому программированию в дивизионе A/B первое место заняла команда «SPB SU: LOUD Enough» из Санкт-Петербурга, а в дивизионе C-F рангом ниже — команда «brain_dead_inside» из Москвы. Победителей направления «Искусственный интеллект» определяли в трёх треках. Триумфаторами стали — команда «DanAsOne» из Саратова, москвичка Татьяна Аюева и студент из Калининграда Юрий Войтешонок.

«Наконец-то RuCode прошел практически в том формате, который мы задумывали изначально, еще в 2019 году до пандемии. В большинстве городов фестиваль прошел в очном формате. Это очень важный компонент фестиваля, поскольку при очном общении контакты устанавливаются лучше, чем при участии онлайн. По моему многолетнему опыту работы в образовании, такие связи очень часто переносятся и на профессиональную сферу — один другого приглашает на работу и наоборот. За два года и пять фестивалей в RuCode приняли участие около 60 тысяч человек. Судя по тому, что многие из них уже сейчас работают в ведущих ИТ-компаниях, можно сделать вывод, что вокруг нашего мероприятия сформировалось хорошее сообщество», — отметил основатель фестиваля RuCode, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ, почетный работник сферы молодежной политики Алексей Малеев .

Напомним, V Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 5.0 стартовал 1 марта и проводился 16 ведущими вузами России, кванториумами, общественными организациями при поддержке индустриальных партнеров — компаний «Яндекс» и «Сбер», Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ в рамках договора гранта с Аналитическим центром при Правительстве РФ, Deep Learning School МФТИ, Института Искусственного Интеллекта AIRI, а также Министерства науки и высшего образования РФ.