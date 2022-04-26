Воронеж, , 12:18 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы 59 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 26 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 25 апреля, сообщалось о госпитализации 14 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на заражение коронавирусом получили ещё 279 воронежцев, это на семь случаев меньше, чем было зарегистрировано накануне. Выздоровели за сутки 516 пациентов. Скончались восемь воронежцев с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии на территории Воронежской области официально зарегистрировано 379 361 случай заражения коронавирусом, выздоровели 367 373 человека, скончались 8 203 пациента.