Воронеж, 26 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 59 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 26 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 25 апреля, сообщалось о госпитализации 14 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на заражение коронавирусом получили ещё 279 воронежцев, это на семь случаев меньше, чем было зарегистрировано накануне. Выздоровели за сутки 516 пациентов. Скончались восемь воронежцев с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии на территории Воронежской области официально зарегистрировано 379 361 случай заражения коронавирусом, выздоровели 367 373 человека, скончались 8 203 пациента.