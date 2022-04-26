Киев, , 12:17 — REGNUM Советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призвал атаковать российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье. Своё заявление он разместил в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Карта Приднестровья Bestalex

По его мнению, миротворцы могут нести угрозу украинской армии. Также от нападения на Приднестровье он рассчитывает получить выгоду для киевского режима.

«Надо брать пленных там, где российская армия слаба», — написал Бутусов.

Он заявил, что пленных можно будет обменять на украинских боевиков, которые удерживают заводы в Мариуполе. Советник главы минобороны добавил, что нападение на Приднестровье позволит высвободить два бригады, которые стоят на границе с соседней республикой. Также он напомнил, что там находится большой склад боеприпасов, оставшийся после распада СССР.

Напомним, общая численность миротворцев в Приднестровье около 1,7 тыс. человек. У них нет средств ПВО. Миротворческий контингент не обладает средствами для наступления.