Киев, 26 апреля 2022, 12:17 — REGNUM Советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призвал атаковать российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье. Своё заявление он разместил в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По его мнению, миротворцы могут нести угрозу украинской армии. Также от нападения на Приднестровье он рассчитывает получить выгоду для киевского режима.
«Надо брать пленных там, где российская армия слаба», — написал Бутусов.
Он заявил, что пленных можно будет обменять на украинских боевиков, которые удерживают заводы в Мариуполе. Советник главы минобороны добавил, что нападение на Приднестровье позволит высвободить два бригады, которые стоят на границе с соседней республикой. Также он напомнил, что там находится большой склад боеприпасов, оставшийся после распада СССР.
Напомним, общая численность миротворцев в Приднестровье около 1,7 тыс. человек. У них нет средств ПВО. Миротворческий контингент не обладает средствами для наступления.