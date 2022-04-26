Архангельск, , 12:17 — REGNUM Между Архангельском и Сыктывкаром может появиться прямой авиарейс. Заявка на субсидирование рейса находится на рассмотрении в Росавиации.

Авиаперевозки Sean MacEntee

«Продолжаем работать над запуском прямого авиарейса между Архангельском и Сыктывкаром. Договаривались об этом в конце марта с моим коллегой – главой Республики Коми Владимиром Уйбой. Заявка в Росавиацию для получения федерального софинансирования уже подана. Рассчитываем на принятие положительного решения и пока планируем, что полеты будут организованы два раза в неделю», – написал в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, между Казанью и Петрозаводском возобновляется прямое авиасообщение.