Магас, , 12:16 — REGNUM В Ингушетии в понедельник 25 апреля ряд школ начал работу с поднятия государственного флага России и исполнения гимна страны. Такая традиция станет обязательной во всех школах региона с начала каждой учебной недели, сообщили в республиканском минобре.

Флаг России Wanwa

В первой праздничной церемонии в школе №3 города Карабулака приняла участие министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Ей и одному из лучших учеников школы было доверено право поднять флаг.

«Флаг — это один из государственных символов нашей большой страны. Если наши дети каждый день будут видеть его в школе, участвовать в церемонии поднятия, слушать наш гимн — всё это может и должно стать важной частью воспитательного процесса», — приводит слова Эсет Боковой газета «Сердало».

Напомним, с инициативой проведения ритуала поднятия государственного флага России в каждой российской школе выступил министр просвещения Сергей Кравцов, его поддержал президент РФ Владимир Путин.