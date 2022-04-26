Магас, 26 апреля 2022, 12:16 — REGNUM В Ингушетии в понедельник 25 апреля ряд школ начал работу с поднятия государственного флага России и исполнения гимна страны. Такая традиция станет обязательной во всех школах региона с начала каждой учебной недели, сообщили в республиканском минобре.
В первой праздничной церемонии в школе №3 города Карабулака приняла участие министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Ей и одному из лучших учеников школы было доверено право поднять флаг.
Напомним, с инициативой проведения ритуала поднятия государственного флага России в каждой российской школе выступил министр просвещения Сергей Кравцов, его поддержал президент РФ Владимир Путин.