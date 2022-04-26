Стокгольм, 26 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Министр школьного образования Швеции Лина Аксельссон Щильблум считает, что Шведская школьная инспекция должна с осторожностью относиться к созданию новых частных школ. Об этом 25 апреля сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

По ее словам, правительство Швеции считает, что муниципальные власти должны оставлять за собой последнее слово при открытии подобных образовательных учреждений.

«Это не нормально, что многим школам придется закрыться или резко сократить количество учащихся из-за того, что в муниципалитете появилась частная школа», — заявила Щильблум на пресс-конференции.

Министр также объявила о том, что правительство Швеции подготовило законопроект, согласно которому независимые школы будут получать меньший объем финансирования от властей, чем муниципальные школы. Законопроект также означает, что муниципалитеты должны провести надлежащую оценку последствий при учреждении частной школы.