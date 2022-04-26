Новосибирск, 26 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Новосибирской области из федерального бюджета выделили 72,6 млн рублей — для компенсации части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий. Из регионального бюджета добавят ещё около 733 тысяч рублей.

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«Производство хлеба – главного компонента продуктовой корзины, находится на особом контроле, – прокомментировал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Хлебопекарным предприятиям будет компенсироваться часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий недлительного хранения: по 2,5 рубля на килограмм продукции. Воспользоваться данным механизмом смогут предприятия, которые возьмут на себя обязательство по не повышению цен на продукцию. В прошлом году хлебопекам нашей области оказана господдержка в объеме около 46 млн рублей с учетом областного софинансирования, в 2022 году сумма предусмотрена более значительная – 73,3 млн рублей».

По словам министра, зерна на складах и элеваторах региона запасено с избытком.