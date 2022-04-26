Чебоксары, 26 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Чувашии планируют оснастить 36 полицейских машин видеорегистраторами «Патруль». Соответствующая информация о проведении аукциона опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Патруль ДПС

Заказчиком является федеральное казённое учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Чувашии. Победитель аукциона должен будет выполнить работы по установке комплексов регистрации информации «Патруль» в оперативно-служебные автомобили министерства.

Правоохранителям понадобилось 36 комплексов регистрации «Патруль», которые будут установлены на отдельных служебных машинах в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канашском, Батыревском, Алатырском и Шумерлинском районах.

Начальная цена контракта составляет 1 060 883 рублей 7 копеек. Заявки завершат принимать 6 мая.