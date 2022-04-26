Москва, , 12:15 — REGNUM В России остро стоит проблема соблюдения правил безопасности на производствах. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

Игорь Краснов Kremlin.ru

«Прошлогодняя трагедия на шахте «Листвяжная» вновь обострила проблему соблюдения правил безопасности и охраны труда на производствах. По моему поручению были организованы проверки всех угольных шахт и разрезов на территории нашей страны», — заявил Краснов.

«Они показали, что владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями. Зачастую шахтёры были вынуждены работать в кабальных условиях, без средств индивидуальной защиты. Не соблюдался режим труда и отдыха шахтёров», — указал он.

По его словам, всего выявлено более 3 тыс. нарушений законов, к дисциплинарно-административной ответственности привлечено свыше 500 юридических и должностных лиц.

«В настоящее время расследует более 20 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности», — отметил генеральный прокурор.