Омск, 26 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Омской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 мая 2022 года включительно.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, в регионе остаётся обязательным соблюдение масочного режима в помещениях, общественных местах и в транспорте. Эти меры предпринимаются для того, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля в Омской области подтверждено 205 932 случая заражения коронавирусом.