Казань, 26 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Татарии введен полный запрет на сжигание сухой травы и мусора. Ограничительные меры действуют с 25 апреля по 15 мая. Как заявил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин, апрель ежегодно становится «горячей» порой для подразделений пожарной охраны.

irtlach0 Горящая трава

С появлением сухостоя на полях и около лесов количество выездов спасателей по тревоге резко увеличивается. Возрастают пожары, связанные с возгоранием сухой травы и мусора в населенных пунктах, лесопарковых зонах, на сельхозугодиях и приусадебных участках.

В 2021 году во время весенне-летнего пожароопасного периода в Татарии зарегистрировали 2176 пожаров сухой травы, мусора, стерни, камыша, на которых погибло три человека. Основной пик пришелся на середину апреля — начало мая, когда было зафиксировано 890 пожаров сухой травы и мусора. В отдельные дни пожарные в сутки выезжали по тревоге более 100 раз.

В этом году с 12 апреля в республике произошло 122 пожара, связанных с горением сухой травы и мусора на общей площади более 3,5 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году зарегистрировали 26 лесных природных пожаров, из них 19 возгораний произошло на землях лесного фонда.

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