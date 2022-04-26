Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Трансформация украинского кризиса в непосредственное противостояние США и России подтверждается заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о желании «ослабить» Россию. Об этом 26 апреля пишет газета The Washington Post.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вашингтон на словах и на деле начал предпринимать попытки подорвать потенциал российской армии», — говорится в статье.

Отмечается, что это стало происходить, несмотря на слова президента США Джо Байдена о том, что США и НАТО не собираются воевать с Россией из-за высокого риска начала мировой войны.

В частности, США ввели санкции, призванные помешать России разрабатывать и производить новое оружие. С этой же целью были запрещены поставки российских энергоносителей, отмечает автор статьи.

Ранее газета The New York Times писала, что США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией, на это указывает заявление главы Пентагона о планах Вашингтона ослабить Москву.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины и защите Донбасса от геноцида.

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