Оренбург, 26 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 25 апреля, госпитализированы 38 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Стоит отметить, что днем ранее (24 апреля) не было ни одного случая госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в стационарных условиях лечение получают 137 человек. Состояние 49 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены шесть человек. Еще 93 – получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 214 804 заражения коронавирусом, в том числе 79 – за последние сутки (25 апреля). От COVID-19 излечились 208 867 человек, скончались 3959 человек.