Москва, 26 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Большинство российских компаний (77%) не сокращают персонал и не планируют это делать. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob. ru.

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В 13% организаций сейчас проводятся небольшие сокращения в рамках оптимизации численности сотрудников. Массовые сокращения происходят в 3% компаний. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые — 1%.

В феврале о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали 6% руководителей российских компаний, о массовых — 1%.

Опрос проведён 4–20 апреля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 206 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала специальной военной операции России на Украине более 280 иностранных компаний приостановили свою деятельность в нашей стране.

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