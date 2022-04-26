Калуга, , 13:25 — REGNUM В Калуге состоялся первый в 2022 году совместный рейд судебных приставов УФССП России по Калужской области и сотрудников регионального ГИБДД с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Рейд проходил в рамках акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах». Об этом 26 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

В ходе рейда было остановлено полтора десятка автомобилей неплательщиков по штрафам за нарушение Правил дорожного движения Управление ФССП России по Калужской области

Местом проведения рейда был по традиции выбран калужский микрорайон Анненки, а инициатором мероприятия стал один из крупных взыскателей области – компания Газпром. Два экипажа судебных приставов и сотрудников полиции разместились на улицах Калуга-Бор и Анненки – первый экипаж отслеживал поток и выявлял автомобили должников, второй останавливал указанные «дорожным приставом» машины. Их владельцам пришлось отвечать на вопросы судебных приставов по поводу неоплаченных задолженностей. За несколько часов работы было остановлено полтора десятка автомобилей неплательщиков. Это были в основном должники по штрафам за нарушение ПДД, также попались граждане и организации с долгами физическим лицам и по налогам. Сразу в нескольких случаях в ходе выяснения было установлено, что задолженности были оплачены буквально пару дней. Также ряд граждан получили от судебных приставов повестки о необходимости явки в отделение. На этот раз рейд обошелся без арестов автомобилей, но граждане увидели, что подобная работа ведется и, имея долги, можно легко лишиться своего транспортного средства прямо на дороге.

«27 апреля судебные приставы проводят в стране акцию «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах», которая направлена на правовое просвещение граждан и повышение их финансовой грамотности. Акция состоится в 13 МФЦ Калужской области. Приставы рекомендует гражданам проверять себя на предмет наличия долгов и своевременно оплачивать их. В том числе, это можно сделать в режиме онлайн с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте управления и сайта Госуслуг», — отметил Артём Залогин.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанный на автодороге пермяк погасил долг в 1,8 млн рублей