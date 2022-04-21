Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В связи с началом пожароопасного сезона лесозащитные службы Ленинградской области усиливают свою работу по профилактике природных пожаров. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Приказ о введении пожароопасного сезона издал комитет по природным ресурсам Ленобласти. Теперь соответствующие службы будут работать круглосуточно. Пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» и пункты диспетчерского управления районных лесничеств в период действия режима будут работать в режиме 24/7.

Пожароопасный сезон не ограничит жителей и гостей Ленобласти в посещении лесов. Однако он потребует от отдыхающих строгого соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности. В случае их нарушения может последовать административная или уголовная ответственность.

В пресс-службе подчеркнули, что в случае возникновения или обнаружения пожара в лесу необходимо сообщить в диспетчерский пункт управления ЛОГКУ «Ленобллес» по номеру 908-91-11.