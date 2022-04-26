Варшава, 26 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Польша ввела новые санкции против России и Белоруссии, в список ограничительных мер попали компании «Газпром», «НОВАТЭК» и «Акрона». Об этом 26 апреля заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Всего в санкционный список Польши попали 35 компаний и 15 физических лиц из России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нормальные экономические отношения между Россией и Европой не должны восстанавливаться.

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