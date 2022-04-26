Москва, 26 апреля 2022, 12:11 — REGNUM Отношения Москвы и Пекина стойко выдерживают оказываемое давление со стороны западных стран. Об этом 26 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
Дипломат назвал давление Запада на КНР «беспардонным».
«На Китай оказывается серьёзное внешнее давление, причём делается это зачастую в весьма беспардонной манере: те, кто его осуществляют, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира», — подчеркнул в беседе с РИА Новости замглавы российского МИД.
Он также указал на нарастающие попытки «вбить клин в российско-китайские отношения, сопровождаемые масштабными дезинформационными вбросами в СМИ».
»Наше стратегическое партнёрство достойно проходит испытание на прочность», — констатировал Моргулов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США усиливают давление на Китай. При этом Пекин в этой связи готов принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав. Он указал, что Китайская Народная Республика — независимое суверенное государство.
По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, сотрудничество России и Китая не имеет границ.
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