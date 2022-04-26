Москва, 26 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Отношения Москвы и Пекина стойко выдерживают оказываемое давление со стороны западных стран. Об этом 26 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Дипломат назвал давление Запада на КНР «беспардонным».

«На Китай оказывается серьёзное внешнее давление, причём делается это зачастую в весьма беспардонной манере: те, кто его осуществляют, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира», — подчеркнул в беседе с РИА Новости замглавы российского МИД.

Он также указал на нарастающие попытки «вбить клин в российско-китайские отношения, сопровождаемые масштабными дезинформационными вбросами в СМИ».

»Наше стратегическое партнёрство достойно проходит испытание на прочность», — констатировал Моргулов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США усиливают давление на Китай. При этом Пекин в этой связи готов принимать все необходимые меры для защиты своих законных прав. Он указал, что Китайская Народная Республика — независимое суверенное государство.

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, сотрудничество России и Китая не имеет границ.