Донецк, , 12:10 — REGNUM На протяжении менее чем одного часа киевские боевики обстреляли на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) три населенных пункта, включая Донецк. Об этом 26 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

После обстрела

Уточняется, что в 10:40 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел Железной Балки со стороны украинских нацистов, в ходе которого по населенному пункты было выпущено три гранаты из СПГ и 20 гранат из АГС, а также применялось стрелковое оружие.

Кроме того, отмечается, что в 10:45 ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм по Озеряновке и в 11:30 пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что остающиеся в промышленной зоне завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские силовики просят об эвакуации в Турцию.