Махачкала, , 12:10 — REGNUM Аэропорт столицы Дагестана в последние годы активно наращивает мощности. В 2021 году его пассажиропоток вырос до 2 млн человек, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Аэропорт Махачкала Шамиль Магомедов

«Международный аэропорт Махачкала – это динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры Республики Дагестан. За 2021 год количество обслуженных пассажиров составило более 2 млн человек, что в 1,4 раза больше уровня 2020 года», — заявил премьер-министр.

По словам Абдулмуслимова, росту пассажиропотока способствовали в том числе открытие нового терминал международных авиалиний общей площадью более 8 тыс. кв. м и пропускной способностью 190 пассажиров в час, а также введение нового воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ, позволяющего одновременно обслуживать пассажиров на вылет и прилет.