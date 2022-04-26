Москва, 26 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В 2021 году прокуроры провели большую работу по защите и восстановлению прав работников. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«Суммарную задолженность по заработной плате удалось сократить вдвое. На конец года она составила 786 млн рублей», — заявил Краснов.

По его словам, по инициативе прокуроров в дисциплинарном и административном порядке наказано почти 43 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждено больше 1 тыс. уголовных дел.

«С учётом повышения в текущем году рисков безработицы, приняты нами дополнительные меры. После направления прокурорами сотен предостережений и других мер реагирования, многие работодатели отменили так называемые объявленный режим простоя. Предотвращены незаконные массовые увольнения, проверки продолжаются», — подчеркнул он.