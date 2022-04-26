Уфа, , 12:08 — REGNUM Женщину обвинили в убийстве матери в Уфе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Кровь

По версии следствия, вечером 15 февраля 2022 года обвиняемая, находясь в нетрезвом состоянии, разозлившись на мешавшую ей спать 49-летнюю мать, нанесла ей смертельные травмы.

«После содеянного обвиняемая замыла следы крови и переодела потерпевшую, своему сожителю она сказала, что ее мать скончалась от естественных причин. После этого злоумышленница вызвала скорую помощь и полицию, сообщив им ту же версию смерти», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что смерть женщины наступила от обильного кровотечения. Это было установлено только в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что во время допроса обвиняемая созналась в содеянном.

По данному факту в отношении 28-летней жительницы г. Уфы было возбуждено уголовно дело. Материалы переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.