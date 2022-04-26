Москва, 26 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Отношения России и Запада почти вплотную подошли к тупику, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила 26 апреля в эфире «Радио Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам дипломата, сейчас нецелесообразно думать о дополнительных усилиях «западных партнёров», так как в международных отношениях уже произошло много плохого и негативного.

«Если они пойдут этим путём, то они знают, куда они придут, в тупик в полный. Уже очень близко находимся, кстати», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД рассказала также, что антироссийскую линию упорно продолжает развивать правительство Хорватии. В Загребе буквально опускаются до козней.

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