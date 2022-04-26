Майкоп, 26 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Адыгее в 2022 году предоставят дополнительно почти 2,275 млрд рублей для софинансирования расходных обязательств на строительство дорог. Из них 524 млн рублей будут направлены на завершение третьей очереди автомобильной дороги в обход города Майкопа, еще 172,4 млн рублей пойдет на строительство автомобильной дороги Черниговская – Дагомыс на территории Майкопского района, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Самая крупная сумма выделена на транспортную развязку на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай — 1,578 млрд рублей. Реализация всех трех крупных проектов будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего правительство РФ в 2022 году дополнительно направит на дорожную инфраструктуру в субъектах России 120 млрд рублей. Денежные средства выделят из резервного фонда правительства РФ.