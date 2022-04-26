Дохук, Ирак, 26 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Турецкие военные обстреляли ряд населённых пунктов на севере иракской провинции Дохук. Об этом 26 апреля сообщает телеканал Kurdistan 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

По данным журналистов, в рамках военной операции «Сжатый кулак» удары были нанесены по окрестностям сёл Хорури и Хани-Маси. Несколько снарядов разорвались в жилой застройке, причинив материальный ущерб местным жителям.

Отмечается, что целью удара стали базы «Рабочей партии Курдистана» (РПК, признана в Турции террористической группировкой).

Ранее турецкие военные заняли ряд населённых пунктов вблизи границы Ирака и Сирии, арестовав местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с РПК.