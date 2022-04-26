Омск, 26 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 72 случая заражения коронавирусом, выздоровели 88 человек, скончались два ковид-пациента. Госпитализация потребовалась 56 заболевшим (25 апреля – 37). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в федеральном оперативном штабе.

Департамент здравоохранения ЯО Новые инфекционные койки

За весь период пандемии в Омской области выявлено 205 932 носителя коронавируса, выздоровел 200 201 человек, скончались 4324 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в регионе жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали четыре человека.