Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. За подрывом петарды в многоэтажном жилом доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге стоит еще один человек. Полиция ищет заказчика опасной «шутки», сообщили 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pikio.pl Полиция

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве сотрудники уголовного розыска из Петербурга задержали 16-летних брата и сестру, а также их 27-летнюю знакомую. Как выяснилось, задержаны лишь исполнители. По оперативным данным, троица познакомилась с неким заказчиком. Тот предложил молодым людям за 200 тыс. рублей подложить пиротехническое изделие под дверь квартиры дома 22/1 по Товарищескому проспекту, в которой проживает 35-летний мужчина.

«Заказчик дал подробную инструкцию по месту покупки и характеру пиротехнического изделия. 22 апреля молодой человек вместе с 27-летней подельницей приехали в Санкт-Петербург автотранспортом для рекогносцировки», — рассказали в Главке, уточнив, что сразу после совершения преступления, процесс которого девушка сняла на видео, оба сели на ближайший поезд и вернулись в Москву.

После того как видеозапись инцидента была отправлена заказчику, тот перечислил им полагающийся гонорар. «В настоящее время сыщики устанавливают личность заказчика, а также мотивы преступления», — подытожили в полиции.

Напомним, ЧП произошло в ночь на понедельник, 25 апреля. Около 03:00 мск в квартире на восьмом этаже дома №22 корпус 1 по Товарищескому проспекту в Невском районе Петербурга прогремел хлопок, предположительно, от петарды.

В результате в жилом помещении, а также на 7-м и 8-м этажах общей лестницы выбило окна, на трех последних этажах многоэтажного дома появилась трещина, повреждены двери лифта. Повреждения от падающих фрагментов окон получили припаркованные возле дома автомобили. Люди не пострадали.

По данному факту ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).