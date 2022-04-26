Донецк, , 12:00 — REGNUM Остающиеся в промышленной зоне завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские силовики просят об эвакуации в Турцию. Об этом 26 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин council.gov.ru

В эфире канала «Соловьёв Live» он рассказал о контактах с украинскими военнослужащими, блокированными на территории «Азовстали». По его словам, они пытаются торговаться, каким образом им лучше сдаться.

«Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию — один из вариантов, — рассказал Пушилин. — Там они хотят разоружиться. Предлагают: «Мы с оружием выйдем, доплывём до Турции, а там разоружимся».

Он добавил, что если речь идёт о нацбате «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в нём состоят военные преступники, будущее которых – трибунал или долгий тюремный срок.