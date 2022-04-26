Донецк, 26 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республики, сообщает 26 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.