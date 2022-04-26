Симферополь, 26 апреля 2022, 11:59 — REGNUM Для участников украинских нацбатальонов, засевших на территории «Азовстали», есть только два пути — в плен и под трибунал, либо в ад. Об этом написал 26 апреля в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что засевшие на «Азовстали» украинские боевики запросили эвакуацию в Турцию.
Он подчеркнул, что для преступников эвакуации в Турцию не будет.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики украинских нацбатов засели на территории мариупольского предприятия «Азовсталь». Ранее Пушилин сообщил, что они пытаются торговаться о сдаче с военными России и ДНР, поскольку не доверяют Киеву.