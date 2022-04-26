Симферополь, 26 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Для участников украинских нацбатальонов, засевших на территории «Азовстали», есть только два пути — в плен и под трибунал, либо в ад. Об этом написал 26 апреля в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что засевшие на «Азовстали» украинские боевики запросили эвакуацию в Турцию.

«Вот это и есть истинное лицо украинских нацистов: трусы, не способные умереть достойно. Как и их идейные предки-бандеровцы, они могут только уничтожать мирное население и издеваться над пленными. Эти крысы уже поняли, что киевский режим, по своему обыкновению, их «кинул». И теперь мечутся в поисках способов спасти свои поганые шкуры», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что для преступников эвакуации в Турцию не будет.

«У этих животных только два пути: ползком на коленях в плен и потом под трибунал или в ад. Других сценариев для них нет и быть не может», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики украинских нацбатов засели на территории мариупольского предприятия «Азовсталь». Ранее Пушилин сообщил, что они пытаются торговаться о сдаче с военными России и ДНР, поскольку не доверяют Киеву.