Стокгольм, 26 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В последнее время шведские, финские и мировые СМИ были наводнены «информацией» о возможном членстве Швеции в НАТО. Но почему ее так много и стоит ли ей доверять? На эти вопросы постарался ответить политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон в своем репортаже от 26 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Поступившая 25 апреля информация о том, что Швеция хочет подать возможную заявку на членство в НАТО одновременно с Финляндией, является одним из многих недавних примеров.

«Это, конечно, связано с драматическим развитием событий в мире», — отмечает Матс Кнутсон.

По его словам, процесс возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО проходит крайне интенсивно. Однако встречи на высшем уровне происходят за закрытыми дверьми, что создает возможности для многочисленных утечек в СМИ.

В вопросе доверия к подобной информации Кнутсон рекомендует «в качестве главного принципа воспринимать ее с толикой скепсиса».