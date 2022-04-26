Джакарта, 26 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Наблюдатель в области международных отношений из университета Umrah в Индонезии Риза Видьярса заявил, что на внешнеполитическую независимость Индонезии не повлияло приглашение России на саммит G20, сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

По его словам, напряженность в отношениях между Россией и Украиной влияет на ход саммита G20. Тем не менее, как член Движения неприсоединения, Индонезия будет сильнее проводить свободную и активную политику, связанную с международными делами.

Эксперт в области международных отношений считает, что Индонезия всегда будет независимой и активной в глобальном управлении. Поэтому приглашение России на саммит G20 является доказательством независимости, а также подтверждением внешнеполитической позиции Индонезии, которая не хочет присоединяться к какому-либо блоку.

Риза Видьярса оценил, что шаги, предпринятые Индонезией, были уместными и продемонстрировали нейтралитет, а также твердость Индонезии в качестве председателя G20 в 2022 году.

Напомним, саммит лидеров стран G20 пройдет на Бали в ноябре 2022 года. Ранее западные страны предприняли попытку бойкотировать участие президента России в саммите G20 из-за ситуации вокруг Украины.