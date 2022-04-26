Москва, , 11:58 — REGNUM Первые промежуточные итоги проекта «Сделано в России», который был создан для поддержки российских предпринимателей, подвел отечественный онлайн-ретейлер Wildberries, сообщает 26 апреля пресс-служба компании.

«Сделано в России» Exportclub.ru

Отмечается, что объем заказов на товары российских производителей за неделю с 14 по 21 апреля вырос на 132% год к году, составив порядка 33,4 млрд руб.

«Мы воодушевлены первыми результатами проекта «Сделано в России»: граждане с большим интересом приобретают товары от отечественных брендов. К нашей инициативе присоединяется все больше российских предпринимателей, для которых появилась отличная возможность расширить свою покупательскую аудиторию и увеличить продажи», — отметили в пресс-службе компании.

При этом уточняется, что наиболее часто жители России покупают из отечественных брендов одежду, косметику, продукты питания, обувь, текстиль и аксессуары для благоустройства дома, а также детские товары и бытовую химию.

В то же время, добавляется, что самыми динамично растущими категориями стали товары для садоводства (+278%), электроника и бытовая техника (+247%), спортивная обувь (+239%), ювелирная бижутерия (+215%) и товары для новорожденных (+199%).

Отметим, проект «Сделано в России» был запущен названной компанией в апреле и в нем участвуют отечественные бренды, которых на сегодняшний день уже свыше 10 тысяч, и этот список постоянно растет. При этом принять участие в этом проекте могут любые бренды, созданные или придуманные в России.