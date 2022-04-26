Москва, , 12:04 — REGNUM Россия может не только зеркально, но и асимметрично ответить Польше на захват своей дипломатической собственности в Варшаве. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 26 апреля в эфире «Радио России».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что ни один недружественный шаг Польши, как и любого другого государства, не останется без ответа.

«Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными», — сказала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля представители властей Варшавы вошли в жилой комплекс на улице Яна III Собеского, принадлежащий России. Этот комплекс в последние годы был пуст, но находился под охраной. Российский МИД направил Польше в этой связи ноту протеста.

Читайте также: Польские власти захватили здание дипломатической недвижимости РФ — посол