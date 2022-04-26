Москва, 26 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Более половины жителей России (57%), несмотря на текущую социально-экономическую обстановку, в ближайшие годы планируют улучшить свои жилищные условия. Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Из общего число опрошенных 36% намерены отремонтировать уже имеющееся жилье. Приобрести новое жильё хотели бы в ближайшие три года 21% граждан, в том числе 15% собираются купить квартиру или частный дом, а 6% – построить дом.

Те, кто планирует улучшать свои жилищные условия, хотят это сделать за счет собственных накоплений (66%). Взять потребительский кредит желают 13%, ипотечный кредит — 12%.

Чаще других покупку недвижимости планирует молодежь 25-34 лет (27%. Не собираются улучшать жилищные условия 43% граждан, среди жителей Москвы — 57%.

Опрос проведен в марте 2022 г ода среди 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители России приобретают жильё в основном в ипотеку.

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