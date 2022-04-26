Хельсинки, 26 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. После распада Советского Союза в 1991 году Финляндия перешла от политики, сопряженной с постоянной осторожностью, к проведению полностью независимого внешнего курса. Спустя более 30 лет страна вплотную подошла к тому, чтобы стать частью НАТО. По словам Владимира Гельмана, профессора политологии, работающего в Хельсинки, все указывает на то, что Финляндия станет членом НАТО. Об этом он заявил в эфире шведского телеканала SVT 26 апреля.

Флаг Финляндии

Гельман напомнил, что во время Холодной войны Финляндия считалась мостом между Востоком и Западом.

По его словам, сейчас же сплоченность политических партий в Финляндии перевешивает опасения по поводу реакции России.

«Насколько я понимаю, финская политическая элита осознает возможные риски, но все же предпочитает находиться под зонтиком НАТО», — отметил эксперт.