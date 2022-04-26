Кострома, 26 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Костромской областной суд отказался удовлетворять просьбу экс-кандидата от КПРФ Андрея Тарасова, пытавшегося оспорить результаты довыборов в думу региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Офис КПРФ в Костроме

Напомним, ранее политик направил в суды области пять исков. Он просил отменить результаты выборов по 11 избирательному округу, так как, по его мнению, подсчёт голосов был произведён с нарушениями процедуры. Также Тарасов посчитал, что ему выписали неправомерный запрет на проведение мероприятий и демонтаж конструкций, на которых были размещены агитационные материалы.

Рассмотрев дело, суд не установил нарушений прав на агитацию. В части оспаривания итогов голосования политик пропустил установленный законом трёхмесячный срок со дня их публикации, что и стало «безусловным» основанием для отказа в удовлетворении административного иска.

Напомним, место депутата Костромской областной думы по 11 округу стало вакантно после того как депутат и глава «Костромского завода автокомпонентов» Сергей Калашник стал сенатором от региона. Голосование проходило в период с 17 по 19 сентября 2021 года. На довыборах с результатом в 33,03% выиграл заместитель Калашника Денис Шмигель, выдвинутый «Единой Россией». Бывший замруководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов занял второе место с отрывом в 4%.