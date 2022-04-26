Берлин, 26 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Германия планирует поставить Украине тяжёлое вооружение. Речь идёт о зенитных самоходных установках Gepard. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, об этом министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт намерена объявить 26 апреля на встрече с союзниками на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Petra B. Fritz Германия

Всего Киев может получить от Германии 50 зенитных самоходных установок Gepard.

Напомним, зенитная самоходная установка «Гепард» базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей, она также может поражать наземные цели.

Ранее правительство Германии заявило о готовности осуществлять Украине поставки тяжёлого вооружения по принципу так называемого кругового обмена. Так, восточный партнёр по НАТО Словения планирует передать Украине большее количество своих боевых танков Т-72 и получить взамен из Германии боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин встретится с главами военных ведомств стран-сателлитов для обсуждения ситуации на Украине. Совещание будет проводиться на авиабазе ВВС США «Рамштайн» в Германии.

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