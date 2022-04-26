Москва, 26 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В России могут провести внутренний Гран-при по фигурному катанию вместо отменённого Международным союзом конькобежцев (ISU) . Об этом 26 апреля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Это предложение мы прорабатываем совместно с федерацией фигурного катания, чтобы обеспечить спортсменам соревновательный календарь и тренировочные условия», — сказал Матыцин.

Он отметил, что российские фигуристы являются мировыми лидерами, поэтому все хотят конкурировать с ними. По его словам, к российскому Гран-при будет большой интерес со стороны зрителей из России и всего мира.

«Мы обладаем достаточными ресурсами для проведения соревнований, а кого пригласить участвовать, решим в ближайшее время», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля ISU отменил проведение российского этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2022/23.