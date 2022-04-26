Уфа, , 12:05 — REGNUM Гроза ожидается в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гроза tpsdave

Сообщается, что 27 апреля в республике ожидается кратковременный дождь, днем в некоторых районах возможна гроза, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +6°С, днем воздух может прогреться до +25°С.

Отмечается, что на автотрассах ночью и утром возможна дымка, видимость до двух км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сильный ветер повредил кровлю в частном доме.