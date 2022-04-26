Стокгольм, , 12:04 — REGNUM Похоже, что некоторые жители Швеции все же не смогут быстро и без хлопот получить свой паспорт: сначала в стране наблюдались длинные очереди в паспортные столы, а теперь у Полиции Швеции нет в достаточных количествах материалов для производства новых документов, удостоверяющих личность. Об этом 25 апреля сообщил телеканал SVT.

Шведский паспорт Der under Smurf

Ранее журналисты сообщали, что у транснациональной компании Thales возникли проблемы с изготовлением паспортов в Европе. Среди прочего не хватало бумаги и клея для паспортных книжек, что привело к длительному ожиданию в Норвегии. Через компанию AB Svenska Pass компания Thales также производит и шведские паспорта.

«Мы уже видим, что поставщик испытывает трудности с изготовлением паспортных книжек в том объеме, в котором этого хочет Полиция Швеции, и поэтому время доставки паспортов нашим гражданам будет больше, чем раньше», — говорится в заявлении Пера Энгстрём, курирующего работу в Полиции Швеции по выпуску новых паспортов.