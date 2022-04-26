Кемерово, 26 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В кузбасских хозяйствах Чебулинского, Гурьевского и Прокопьевского округов началась посевная кампания. Аграрии планируют засеять 938,3 тыс. га — на 24 тыс. га больше, чем годом ранее, сообщили в правительстве региона.

Правительство Кемеровской области Посевная в Кузбассе

«Перед аграриями региона стоит стратегическая задача — обеспечить кузбассовцев собственной продукцией в полном объёме, чтобы по тем товарам, которые мы можем произвести на своей земле, Кузбасс не зависел от поставок из других регионов, и тем более из-за рубежа, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Для этого увеличены посевные площади как зерна, так и овощных культур».

Он уточнил, что тем хозяйствам, которые введут в оборот неиспользуемые земли, окажут дополнительную поддержку.