Барнаул, 26 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. СУ СК России по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении главного врача частного медицинского центра — ООО «КДЦ Добрый доктор», обвиняемого в мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей. Подробности 26 апреля сообщает телеграм-канал ведомства.

Полис ОМС РФ

По данным следствия, в период с января 2016 по ноябрь 2020 года директор, главный врач и заместитель главного врача частного медицинского центра «Добрый доктор» в Барнауле организовали мошенническую схему для получения денежных средств в счет оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Для этого в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и страховые медицинские организации направлялись документы, содержащие несоответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам. Таким образом, должностные лица клиники обманным путем похитили более 100 миллионов рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.

Оперативное сопровождение осуществлялось оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия, главный врач медцентра вину в содеянном признал, заключив досудебное соглашение. Уголовное дело о мошенничестве в отношении двух его коллег продолжается расследованием.

Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы: допрошено более 4 тысяч человек – сотрудников медицинского центра, ТФОМС и страховых компаний, а также пациентов. Следователи изучили 22 тысячи историй болезни лиц, получавших медицинские услуги в клинике, назначили и проанализировали большое количество трудоемких судебных почерковедческих, компьютерных и бухгалтерских экспертиз.

Правовая сложность при расследовании также заключалась в необходимости юридической оценки действий обвиняемых в условиях использования межотраслевого законодательства, в связи с чем расследование было поручено следственной группе из числа наиболее опытных следователей ведомства, квалификация которых позволяет справиться с расследованием дел любой категории сложности.

Благодаря своевременному и оперативному реагированию следователей СК и оперативников ФСБ, еще на стадии возбуждения уголовного дела было арестовано имущество, а также расчетные счета фигурантов и самого юридического лица в размере более 350 миллионов рублей.

Также, благодаря работе правоохранителей, в полном объеме возмещен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Объем материалов уголовного дела составил порядка 200 томов. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года руководителям ООО консультативно-диагностический центр «Добрый доктор» было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

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