Карлскруна, Швеция, , 11:58 — REGNUM 25 апреля лидер «Христианских демократов» Эбба Буш и лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон впервые совершили совместную поездку по Швеции. Более того, это произошло в ходе избирательной кампании, о чем сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Проведение совместной предвыборной кампании мы, наверное, не увидим, мы две разные партии, которые идут на выборы по отдельности. С другой стороны, возможно, мы совершим еще несколько совместных визитов и выступим с различными инициативами», — сказал лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон после посещения дома престарелых в Карлскруне.

«Можно ли это рассматривать как начало совместной избирательной кампании?» — спросила журналистка.

«Можно в том смысле, что мы хотим вдохнуть в Швецию новую жизнь. Есть четыре партии, которые хотят предложить Швеции другое правительство, чем-то, которое сегодня возглавляет Магдалена Андерссон», — ответила лидер «Христианских демократов» Эбба Буш.