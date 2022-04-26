Сеул, 26 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует построить к 2035 году первый в стране плавучий аэропорт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В 2021 году Национальное собрание (парламент) одобрил законопроект о крупной государственном проекте по строительству нового аэропорта на острове Гадок, самом большом острове Пусана, чтобы удовлетворить растущий спрос на воздушные перевозки и способствовать процветанию юго-восточного региона страны.

Согласно плану, новый аэропорт планируется построить на плавучей конструкции в море. На реализацию проекта потребуется 13,7 трлн вон (~$10,97 млрд).

Между тем ряд экспертов предполагает, что новый объект экономически нецелесообразен и окажет негативное воздействие на окружающую среду.