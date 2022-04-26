Владикавказ, 26 апреля 2022, 11:52 — REGNUM В Северной Осетии осталось без руководителя министерство строительства и архитектуры. Его глава Аслан Мильдзихов попросился в отставку. Прошение министра удовлетворено. Указом главы РСО-Алании Сергея Меняйло он уволен, сообщили 26 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.
Напомним, Аслан Мильдзихов проработал в должности министра неполные четыре месяца. Его назначили в начале января 2022 года. На своем посту он сменил Константина Моргоева. Причины отставки Мильдзихова не сообщаются.