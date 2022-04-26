Москва, 26 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Россия и Китай выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«У нас с Китаем выстроена в этой области необходимая инфраструктура: в России действует уполномоченный для клиринга юаней банк, на Московской бирже ведутся торги парой рубль-юань, между центробанками заключено соглашение о валютном свопе», — сказал он в интервью РИА Новости.

Моргулов добавил, что доля национальных валют в российско-китайской торговле «существенно выросла за последние годы».